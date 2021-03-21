Рейтинг японских садов: сад Художественного музея Адати продолжает лидировать

Американский журнал о японских садах в своём рейтинге за 2020 год присудил первенство саду Художественного музея Адати. Уже восемнадцатый год подряд этот сад в Ясуги префектуры Симанэ возглавляет ведущийся с 2003 года рейтинг.

Ежегодно американский журнал Sukiya Living предлагает экспертам со всего мира выбрать 50 лучших японских садов из примерно 1000 вариантов, включая сады в традиционных японских гостиницах и частных усадьбах. Цель этого проекта в том, чтобы оценить японские сады по их красоте и качеству и без учёта масштабов или известности.

В 2020 году сад Художественного музея Адати был назван лучшим японским садом восемнадцатый год подряд. Этот сад окружает музей и занимает площадь 50 000 гектаров (около 165 000 квадратных метров), он отличается разнообразием садовых стилей, в нём есть сад карэсансуй (сухой ландшафт), сад мхов, а также сосновый сад с белым гравием.

Журнал отметил, что сад-победитель открыт каждый день без выходных на протяжении более 40 лет при высочайшем качестве ухода. «Если они увидят малейшую проблему, они откажутся от растительных материалов или всего, что будет нужно. Этот музей не боится перемен. Они всегда стараются стать лучше, и это одна из причин такого уважения к ним».

С другой стороны, высказывались и пожелания улучшений. «Некоторые люди говорят, что это место слишком идеальное и выглядит стерильным. Многие посетители также выражали желание иметь больше возможностей времяпрепровождения в саду и высказывали мнение, что саду не помешали бы кафетерий с открытой террасой или скамейки и павильоны макиаи, где люди могут спокойно отдохнуть.

Второе место в рейтинге занял сад Кацура Рикю Управления императорского двора (Киото), за ним следуют рёкан «Минами-кан» в Мацуэ и сад Ямамото-тэй в бывшей частной резиденции в районе Кацусика в Токио. Позиции садов на шести первых местах в рейтинге с 2019 года не изменились, ещё четыре сада сменили позиции, но остались в первой десятке.

10 лучших японских садов 2020 года

Ссылки на сайты на английском языке; сады выбраны американским журналом Sukiya Living Magazine (Журнал японского садоводства)



Сад Кацура Рикю в Киото, занявший второе место (© Ogurisu_Q / Pixta)

Фотография к заголовку: Сад карэсансуй (сухой пейзаж) в Художественном музее Адати (© Художественный музей Адати; воспроизведение и копирование изображения запрещено)

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