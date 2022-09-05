100 знаменитых замков Японии ®: замок Гассан-Тода, префектура Симанэ

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Замок Гассан Тода – крупный горный замок, построенный на вершине горы Гассан на высоте 190 метров над уровнем моря. Стоящий на вершине крутой скалы замок в период Сражающихся провинций (1467-1568) считался одним из самых неприступных.

Замок Гассан-Тода, префектура Симанэ

Год постройки: конец 1150-х годов

конец 1150-х годов Первый владелец замка: Тайра Кагэкиё

Тайра Кагэкиё Основные достопримечательности: Готэндайра, Сэндзёдайра и другое

Готэндайра, Сэндзёдайра и другое Плата за вход: бесплатно (Городской исторический музей Ясуги 210 йен)

бесплатно (Городской исторический музей Ясуги 210 йен) Адрес: Shimane-ken Yasugi-shi Hirose-cho Toda

Shimane-ken Yasugi-shi Hirose-cho Toda Официальный вебсайт замка Гассан-Тода (на японском языке)

Крупнейший и неприступный горный замок

Считается, что замок Гассан-Тода построил Тайра-но Кагэкиё, военачальник рода Тайра, между 1156 и 1159 годами. Он прославился неприступностью после того, как род Амаго завладел замком в XV веке. Этот род использовал своё географическое преимущество, чтобы противостоять нападениям других влиятельных феодалов, таких как Мори и Оути, но в 1566 году после осады, которую проводил род Мори, замок пал. При сёгунате Токугава замком завладел Хорио Тадаси, но в 1611 году замок был заброшен, когда род Хорио переехал в замок Мацуэ.

Постройки того времени не сохранились, но ещё можно увидеть руины Яманака Готэндайра – каменные стены усадьбы владельца замка на вершине горы, и Сэндзёдайра, площадку для сбора солдат. В городском историческом музее Ясуги у подножья горы можно ознакомиться с историей замка и посмотреть на диораму, воспроизводящую замок. От музея к замку на вершине горы проложен пеший маршрут, и здесь много сложных крутых спусков – вы можете почувствовать, почему замок считался неприступным.

Замки в префектуре Симанэ

Префектура Тоттори, замок Тоттори

Префектура Симанэ, замок Мацуэ (национальное достояние)

Замок Цувано, префектура Симанэ

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Фотография к заголовку: Руины замка Гассан-Тода (PIXTA)