100 знаменитых замков Японии ®: замок Гассан-Тода, префектура Симанэ
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Замок Гассан-Тода, префектура Симанэ
- Год постройки: конец 1150-х годов
- Первый владелец замка: Тайра Кагэкиё
- Основные достопримечательности: Готэндайра, Сэндзёдайра и другое
- Плата за вход: бесплатно (Городской исторический музей Ясуги 210 йен)
- Адрес: Shimane-ken Yasugi-shi Hirose-cho Toda
- Официальный вебсайт замка Гассан-Тода (на японском языке)
Крупнейший и неприступный горный замок
Считается, что замок Гассан-Тода построил Тайра-но Кагэкиё, военачальник рода Тайра, между 1156 и 1159 годами. Он прославился неприступностью после того, как род Амаго завладел замком в XV веке. Этот род использовал своё географическое преимущество, чтобы противостоять нападениям других влиятельных феодалов, таких как Мори и Оути, но в 1566 году после осады, которую проводил род Мори, замок пал. При сёгунате Токугава замком завладел Хорио Тадаси, но в 1611 году замок был заброшен, когда род Хорио переехал в замок Мацуэ.
Постройки того времени не сохранились, но ещё можно увидеть руины Яманака Готэндайра – каменные стены усадьбы владельца замка на вершине горы, и Сэндзёдайра, площадку для сбора солдат. В городском историческом музее Ясуги у подножья горы можно ознакомиться с историей замка и посмотреть на диораму, воспроизводящую замок. От музея к замку на вершине горы проложен пеший маршрут, и здесь много сложных крутых спусков – вы можете почувствовать, почему замок считался неприступным.
Замки в префектуре Симанэ
- Префектура Тоттори, замок Тоттори
- Префектура Симанэ, замок Мацуэ (национальное достояние)
- Замок Цувано, префектура Симанэ
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Фотография к заголовку: Руины замка Гассан-Тода (PIXTA)