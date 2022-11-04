100 знаменитых замков Японии ®: замок Цувано, префектура Симанэ

Японские замки

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Считается, что замок Цувано построил сёгунат Камакура в конце XIII века в рамках подготовки к монгольскому вторжению. В XVII веке здесь построили современный для того времени замок с высокими каменными стенами. Говорят, что в осенне-зимний период при подходящих погодных условиях он выглядит как «небесный замок», плывущий в море облаков.

Замок Цувано, префектура Симанэ

Годы постройки: 1295, 1605

1295, 1605 Первый владелец замка: Ёсими Ёриюки, Сакадзаки Наомори

Ёсими Ёриюки, Сакадзаки Наомори Основные достопримечательности: руины башен Хитодзити и трёхъярусной Сандан и другое

руины башен Хитодзити и трёхъярусной Сандан и другое Плата за вход: экскурсионный подъёмник к руинам замка Цувано в обе стороны 700 йен (младшие школьники и старше)

экскурсионный подъёмник к руинам замка Цувано в обе стороны 700 йен (младшие школьники и старше) Адрес: Shimane-ken Tsuwano-shi Ushiroda

Shimane-ken Tsuwano-shi Ushiroda Вебсайт: Руины замка Цувано (Ассоциация туризма города Цувано)

Небесный замок, где остались только высокие каменные стены

Замок Цувано – это горный замок, построенный на горе Рэйки, высота которой составляет 362 метра, а высота от подножья горы – около 200 метров. Говорят, что первоначально замок построил Ёсими Ёриюки, военачальник сёгуната Камакура, в конце XIII века при подготовке к монгольскому вторжению. После этого, в XVII веке, сёгунат Токугава назначил правителем замка Сакадзаки Наомори, который провёл капитальную перестройку, устроив современный для того времени замок с высокими каменными стенами. Постройки замка были снесены в 1874 году согласно с указом правительства Мэйдзи о разрушении замков, но здесь всё ещё можно увидеть величественные высокие каменные стены, расположенные ярусами.

Днём здесь работает подъёмник, на котором можно подняться к руинам замка на вершине горы. Ночью по выходным дням руины замка подсвечиваются, и можно полюбоваться другим видом замка. Кроме того, при соответствующих климатических условиях с осени до зимы ранним утром появляется туман, благодаря которому «небесный замок» как будто плывёт в море облаков.



Море облаков и руины замка Цувано (PIXTA)

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Фотография к заголовку: Руины замка Цувано (PIXTA)