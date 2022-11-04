100 знаменитых замков Японии ®: замок Цувано, префектура Симанэ
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Замок Цувано, префектура Симанэ
- Годы постройки: 1295, 1605
- Первый владелец замка: Ёсими Ёриюки, Сакадзаки Наомори
- Основные достопримечательности: руины башен Хитодзити и трёхъярусной Сандан и другое
- Плата за вход: экскурсионный подъёмник к руинам замка Цувано в обе стороны 700 йен (младшие школьники и старше)
- Адрес: Shimane-ken Tsuwano-shi Ushiroda
- Вебсайт: Руины замка Цувано (Ассоциация туризма города Цувано)
Небесный замок, где остались только высокие каменные стены
Замок Цувано – это горный замок, построенный на горе Рэйки, высота которой составляет 362 метра, а высота от подножья горы – около 200 метров. Говорят, что первоначально замок построил Ёсими Ёриюки, военачальник сёгуната Камакура, в конце XIII века при подготовке к монгольскому вторжению. После этого, в XVII веке, сёгунат Токугава назначил правителем замка Сакадзаки Наомори, который провёл капитальную перестройку, устроив современный для того времени замок с высокими каменными стенами. Постройки замка были снесены в 1874 году согласно с указом правительства Мэйдзи о разрушении замков, но здесь всё ещё можно увидеть величественные высокие каменные стены, расположенные ярусами.
Днём здесь работает подъёмник, на котором можно подняться к руинам замка на вершине горы. Ночью по выходным дням руины замка подсвечиваются, и можно полюбоваться другим видом замка. Кроме того, при соответствующих климатических условиях с осени до зимы ранним утром появляется туман, благодаря которому «небесный замок» как будто плывёт в море облаков.
Замки в префектуре Симанэ
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Фотография к заголовку: Руины замка Цувано (PIXTA)