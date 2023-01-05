Рейтинг японских садов: сад Художественного музея Адати лидирует 20 лет подряд

Культура

Сад Художественного музея Адати занял первое место в рейтинге 2022 года американского журнала о японских садах. Этот сад возглавляет рейтинг, ведущийся с 2003 года, уже на протяжении двадцати лет.
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Ежегодно американский журнал Sukiya Living предлагает экспертам со всего мира выбрать 50 лучших японских садов из примерно тысячи, включая сады в традиционных японских гостиницах и частных усадьбах. Цель этого проекта состоит в том, чтобы оценить японские сады по их красоте и качеству и без учёта масштабов или известности.

В 2022 году комплекс садов Художественного музея Адати был назван лучшим японским садом двадцатый год подряд. Сады окружают музей и занимают площадь 50 000 цубо (около 165 000 квадратных метров), они отличаются разнообразием садовых стилей, среди них есть сад карэсансуй (сухой ландшафт), сад мхов, а также сосновый сад с белым гравием.

Адати Таканори, директор музея, прокомментировал получение главного приза в течение двадцати лет подряд, сказав, что Адати Дзэнко, основатель комплекса, посвятил его созданию вторую половину своей жизни, исходя из убеждения, что сад является в том числе и произведением визуального искусства. Он также отметил, что, в соответствии с пожеланиями основателя, персонал, включая садовников, работает как один коллектив 365 дней в году без выходных, чтобы поддерживать и развивать сады.

Художественный музей Адати, зимний вид сада у пруда
Художественный музей Адати, зимний вид сада у пруда

Второе место в рейтинге занял сад Кацура Рикю Управления императорского двора (Киото), он занимает второе место также двадцатый год подряд. За ним следуют сад Ямамото-тэй в бывшей частной резиденции в районе Кацусика в Токио и сад традиционной гостиницы «Минами-кан» в городе Мацуэ.

10 лучших японских садов 2022 года

Место Название Место Тип
1 Художественный музей Адати Ясуги, префектура Симанэ Музей
2 Кацура Рикю Киото Императорская вилла
3 Ямамото-тэй Кацусика, Токио Бывшая усадьба
4 «Минами-кан» Мацуэ, префектура Симанэ Рёкан
5 Ёко-кан Фукуи, префектура Фукуи Бывшая вилла
6 «Сэкитэй» Хацукаити, преф. Хиросима Рёкан
7 Художественный музей Гёкудо Омэ, Токио Музей
8 «Какурэдзато Курумая» Фудзисава, префектура Канагава Ресторан
9 «Мацудая» Ямагути, преф. Ямагути Гостиница
10 Сад Ниномару в замке Нидзё Киото Исторический памятник

Ссылки на сайты на английском языке; сады выбраны американским журналом Sukiya Living Magazine (Журнал японского садоводства) ».

Императорская вилла Кацура в Киото (Pixta)
Императорская вилла Кацура в Киото (Pixta)

Сад Ямамото-тэй (Pixta)
Сад Ямамото-тэй (Pixta)

Сад виллы Ёко-кан (© Федерация туризма префектуры Фукуи)
Сад виллы Ёко-кан (© Федерация туризма префектуры Фукуи)

Художественный музей Гёкудо в Омэ, сад в период осенней листвы (Pixta)
Художественный музей Гёкудо в Омэ, сад в период осенней листвы (Pixta)

Сад Ниномару в замке Нидзё (Pixta)
Сад Ниномару в замке Нидзё (Pixta)

Фотография к заголовку: Сад карэсансуй (сухой пейзаж) в Художественном музее Адати (© Художественный музей Адати; воспроизведение и копирование изображения запрещено)

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