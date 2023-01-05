Рейтинг японских садов: сад Художественного музея Адати лидирует 20 лет подряд

Рейтинг японских садов: сад Художественного музея Адати лидирует 20 лет подрядКультура
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Ежегодно американский журнал Sukiya Living предлагает экспертам со всего мира выбрать 50 лучших японских садов из примерно тысячи, включая сады в традиционных японских гостиницах и частных усадьбах. Цель этого проекта состоит в том, чтобы оценить японские сады по их красоте и качеству и без учёта масштабов или известности.
В 2022 году комплекс садов Художественного музея Адати был назван лучшим японским садом двадцатый год подряд. Сады окружают музей и занимают площадь 50 000 цубо (около 165 000 квадратных метров), они отличаются разнообразием садовых стилей, среди них есть сад карэсансуй (сухой ландшафт), сад мхов, а также сосновый сад с белым гравием.
Адати Таканори, директор музея, прокомментировал получение главного приза в течение двадцати лет подряд, сказав, что Адати Дзэнко, основатель комплекса, посвятил его созданию вторую половину своей жизни, исходя из убеждения, что сад является в том числе и произведением визуального искусства. Он также отметил, что, в соответствии с пожеланиями основателя, персонал, включая садовников, работает как один коллектив 365 дней в году без выходных, чтобы поддерживать и развивать сады.
Второе место в рейтинге занял сад Кацура Рикю Управления императорского двора (Киото), он занимает второе место также двадцатый год подряд. За ним следуют сад Ямамото-тэй в бывшей частной резиденции в районе Кацусика в Токио и сад традиционной гостиницы «Минами-кан» в городе Мацуэ.
10 лучших японских садов 2022 года
|Место
|Название
|Место
|Тип
|1
|Художественный музей Адати
|Ясуги, префектура Симанэ
|Музей
|2
|Кацура Рикю
|Киото
|Императорская вилла
|3
|Ямамото-тэй
|Кацусика, Токио
|Бывшая усадьба
|4
|«Минами-кан»
|Мацуэ, префектура Симанэ
|Рёкан
|5
|Ёко-кан
|Фукуи, префектура Фукуи
|Бывшая вилла
|6
|«Сэкитэй»
|Хацукаити, преф. Хиросима
|Рёкан
|7
|Художественный музей Гёкудо
|Омэ, Токио
|Музей
|8
|«Какурэдзато Курумая»
|Фудзисава, префектура Канагава
|Ресторан
|9
|«Мацудая»
|Ямагути, преф. Ямагути
|Гостиница
|10
|Сад Ниномару в замке Нидзё
|Киото
|Исторический памятник
Ссылки на сайты на английском языке; сады выбраны американским журналом Sukiya Living Magazine (Журнал японского садоводства) ».
Фотография к заголовку: Сад карэсансуй (сухой пейзаж) в Художественном музее Адати (© Художественный музей Адати; воспроизведение и копирование изображения запрещено)