Рейтинг японских садов: сад Художественного музея Адати лидирует 20 лет подряд

Сад Художественного музея Адати занял первое место в рейтинге 2022 года американского журнала о японских садах. Этот сад возглавляет рейтинг, ведущийся с 2003 года, уже на протяжении двадцати лет.

Ежегодно американский журнал Sukiya Living предлагает экспертам со всего мира выбрать 50 лучших японских садов из примерно тысячи, включая сады в традиционных японских гостиницах и частных усадьбах. Цель этого проекта состоит в том, чтобы оценить японские сады по их красоте и качеству и без учёта масштабов или известности.

В 2022 году комплекс садов Художественного музея Адати был назван лучшим японским садом двадцатый год подряд. Сады окружают музей и занимают площадь 50 000 цубо (около 165 000 квадратных метров), они отличаются разнообразием садовых стилей, среди них есть сад карэсансуй (сухой ландшафт), сад мхов, а также сосновый сад с белым гравием.

Адати Таканори, директор музея, прокомментировал получение главного приза в течение двадцати лет подряд, сказав, что Адати Дзэнко, основатель комплекса, посвятил его созданию вторую половину своей жизни, исходя из убеждения, что сад является в том числе и произведением визуального искусства. Он также отметил, что, в соответствии с пожеланиями основателя, персонал, включая садовников, работает как один коллектив 365 дней в году без выходных, чтобы поддерживать и развивать сады.



Художественный музей Адати, зимний вид сада у пруда

Второе место в рейтинге занял сад Кацура Рикю Управления императорского двора (Киото), он занимает второе место также двадцатый год подряд. За ним следуют сад Ямамото-тэй в бывшей частной резиденции в районе Кацусика в Токио и сад традиционной гостиницы «Минами-кан» в городе Мацуэ.

10 лучших японских садов 2022 года

Ссылки на сайты на английском языке; сады выбраны американским журналом Sukiya Living Magazine (Журнал японского садоводства) ».



Императорская вилла Кацура в Киото (Pixta)



Сад Ямамото-тэй (Pixta)



Сад виллы Ёко-кан (© Федерация туризма префектуры Фукуи)



Художественный музей Гёкудо в Омэ, сад в период осенней листвы (Pixta)



Сад Ниномару в замке Нидзё (Pixta)

Фотография к заголовку: Сад карэсансуй (сухой пейзаж) в Художественном музее Адати (© Художественный музей Адати; воспроизведение и копирование изображения запрещено)

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