[Видео] Обезьяны как посланники божества: святилище Хиёси тайся в городе Оцу префектуры Сига

Путеводительпо Японии

В расположенном у подножья горы Хиэй святилище Хиёси тайся обезьян почитают как посланников божества, поэтому их обозначают иероглифами 神猿, «божественные обезьяны», а читается это как масару, что созвучно ма га сару (魔が去る), «духи уходят», то есть им приписывается и способность изгонять злых духов. Изображения обезьян используются в украшениях зданий и других местах на всей обширной территории святилища. Забавных обезьян можно видеть и на табличках-подношениях эма, на которых паломники пишут пожелания, и на амулетах о-мамори для безопасности семьи, успешной сдачи экзаменов, они пользуются популярностью у прихожан.

Основные связанные с «божественными обезьянами» места – это резьба на деревянных западных воротах святилища Сайхонгу ромон, и в алтарной части святилища висят картины с обезьянками, подаренные прихожанами. Две настоящие обезьяны также содержатся в вольере возле офиса и радуют посетителей. Природный камень, похожий на обезьяну, присевшей у дороги возле Восточного святилище Хигасихонгу, считается вместилищем духа и популярен как «место силы».

Хиёси тайся – знаменитое святилище, где почитается божество О-ямакуи-но ками, и упоминается в первом летописно-мифологическом своде «Записи о делах древности» (Кодзики). Это божество-защитник, и поскольку святилище расположено на северо-восток от Киото, а это направление считалось «вратами демонов», то оно как бы оберегало столицу от злых духов. он считался богом, который защищает ворота демонов города. Святилище также помогает избежать несчастий. В святилище Хиэ в квартале Нагата-тё токийского района Тиёда, которое является филиалом Хиёси тайся, в украшениях также используются мотивы «божественных обезьян».

Видео: Программа ZTV “Пейзаж с японскими сладостями – ”Цуруя Масумицу“ в Сакамото г. Оцу»

Статьи по теме