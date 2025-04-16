Холл ЭКСПО

Знакомство с павильонами Всемирной выставки Expo 2025 Osaka Kansai

Путеводительпо Японии

Золотое кольцо Shining Hat прекрасно и в ночное время

Выставочный зал, где пройдут церемонии открытия и закрытия выставки, представляет собой гигантское конусообразное сооружение с большой дискообразной крышей диаметром более 60 метров. Сияющая золотая крыша напоминает параболическую антенну, которая передаёт и собирает информацию. Она получила прозвище «Сияющая шляпа».

Внутри зала находится амфитеатр примерно на 1900 мест со сценой. Стены и сиденья покрыты волнистой тканью и оформлены в белых тонах. Помимо концертов живой музыки, в зале пройдет около 100 мероприятий, включая представления традиционных исполнительских искусств, таки как театр Но, Кабуки и игра на японских барабанах.

Кроме того, каждый вечер после захода солнца на наружных стенах проводятся видеопроекционные шоу. Всего будет отобрано и просмотрено 109 работ из числа присланных из Японии и других стран.

Репортаж и текст: Утияма Кэнъити, редакция Nippon.com. Фото: Куроива Масакадзу (96BOX), редакция Nippon.com