Представляем павильоны ЭКСПО-2025 Осака-Кансай: впечатляющее Большое кольцо-крыша, тематические павильоны и внушительная коллекция международных и японских экспозиций
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Наконец открылась долгожданная Всемирная выставка ЭКСПО-2025 Осака-Кансай. В этом грандиозном событии принимают участие 158 стран и регионов, а также 7 международных организаций. Под объединяющим тематическим девизом «Проектирование общества будущего для наших жизней» они представляют свою историю, культуру и технологические достижения, совместно работая над решениями глобальных проблем человечества.
Среди впечатляющих и инновационных сооружений выставочного комплекса мы предлагаем вашему вниманию обзор международных павильонов, с особым акцентом на павильоны типа «А» с уникальным архитектурным решением от каждой страны. Также представлены ключевые объекты выставки, включая монументальное Большое кольцо-крышу, тематические павильоны, воплощающие концепцию ЭКСПО, и национальные павильоны Японии.
■Основные сооружения
- Большое кольцо-крыша
- ЭКСПО-холл
- Холл национальных дней ЭКСПО
■Тематические павильоны
- Better Co-Being Тема: Создание гармонии жизни
- Будущее жизни Тема: Расширение границ жизни
- Игровая площадка жизни, Павильон медуз Тема: Возвышение ценности жизни
- null2 (Нурунуру) Тема: Совершенствование жизненного опыта
- Павильон динамического равновесия жизни Тема: Познание сущности жизни
- Приключение в круговороте жизни Тема: Взращивание жизни
- EARTH MART Тема: Переплетение жизненных нитей
- Диалоговый театр –Свидетельство жизни– Тема: Защита и сохранение жизни
■Зарубежные павильоны
*Обзор сосредоточен на 42 уникальных сооружениях, представляющих 47 стран, построивших собственные павильоны (тип А)
- Скандинавский павильон (Исландия, Швеция, Дания, Норвегия, Финляндия)
- Павильон Ирландии
- Павильон Азербайджана
- Павильон Соединённых Штатов Америки
- Павильон Объединённых Арабских Эмиратов
- Павильон Италии, также представляющий Ватикан
- Павильон Индии
- Павильон Индонезии
- Павильон Узбекистана
- Павильон Европейского Союза
- Павильон Соединённого Королевства
- Павильон Австралии
- Павильон Австрии
- Павильон Омана
- Павильон Нидерландов
- Павильон Катара
- Павильон Канады
- Павильон Республики Корея
- Павильон Кувейта
- Павильон Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца
- Павильон Организации Объединённых Наций
- Павильон Колумбии
- Павильон Королевства Саудовская Аравия
- Павильон Сингапура
- Павильон Швейцарии
- Павильон Испании
- Павильон Сербии
- Павильон Таиланда
- Павильон Чешской Республики
- Павильон Чили
- Павильон Китайской Народной Республики
- Павильон Германии
- Павильон Туркменистана
- Павильон Турецкой Республики
- Павильон Непала
- Павильон Бахрейна
- Прибалтийский павильон (Латвия, Литва)
- Павильон Венгрии
- Павильон Филиппин
- Павильон Франции
- Павильон Болгарии
- Павильон Польши
- Павильон Бельгии
- Павильон Португалии
- Павильон Мальты
- Павильон Малайзии
- Павильон Княжества Монако
- Павильон Иордании
- Павильон Люксембурга
■Национальные павильоны Японии
- Японский национальный павильон
- Женский павильон
- Павильон здравоохранения Осаки
- Павильон региона Кансай
Корпоративные павильоны
- Павильон NTT
- Павильон электроэнергетики «Яйца возможностей»
- Павильон корпорации Сумитомо
- Павильон группы компаний Panasonic «Страна Номо»
- Павильон будущего корпорации Мицубиси
- Павильон Ёсимото «waraii myraii»
- PASONA NATUREVERSE
- BLUE OCEAN DOME (Купол Голубого океана)
- Павильон GUNDAM NEXT FUTURE
- TECH WORLD
- Газовый павильон «Страна чудес с привидениями»
- Совместный выставочный павильон группы Иида и Осакского государственного университета
- Гастрономический павильон ORA «Пиршество UTAGE»
Репортаж и текст: Утияма Кэнъити, редакция Nippon.com. Фото: Куроива Масакадзу (96BOX), редакция Nippon.com