Представляем павильоны ЭКСПО-2025 Осака-Кансай: впечатляющее Большое кольцо-крыша, тематические павильоны и внушительная коллекция международных и японских экспозиций

Общество

Всемирная выставка ЭКСПО-2025 Осака-Кансай будет проходить в течение полугода с 13 апреля по 13 октября 2025 года на искусственном острове Юмэносима в районе Конохана города Осака. Представляем главные сооружения, возглавляемые «Большим кольцом-крышей» — крупнейшей в мире деревянной конструкцией, а также знаковые павильоны и основные международные и японские экспозиции.
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Наконец открылась долгожданная Всемирная выставка ЭКСПО-2025 Осака-Кансай. В этом грандиозном событии принимают участие 158 стран и регионов, а также 7 международных организаций. Под объединяющим тематическим девизом «Проектирование общества будущего для наших жизней» они представляют свою историю, культуру и технологические достижения, совместно работая над решениями глобальных проблем человечества.

Среди впечатляющих и инновационных сооружений выставочного комплекса мы предлагаем вашему вниманию обзор международных павильонов, с особым акцентом на павильоны типа «А» с уникальным архитектурным решением от каждой страны. Также представлены ключевые объекты выставки, включая монументальное Большое кольцо-крышу, тематические павильоны, воплощающие концепцию ЭКСПО, и национальные павильоны Японии.

■Основные сооружения

  • Большое кольцо-крыша
  • ЭКСПО-холл
  • Холл национальных дней ЭКСПО

■Тематические павильоны

  • Better Co-Being Тема: Создание гармонии жизни
  • Будущее жизни Тема: Расширение границ жизни
  • Игровая площадка жизни, Павильон медуз Тема: Возвышение ценности жизни
  • null2 (Нурунуру) Тема: Совершенствование жизненного опыта
  • Павильон динамического равновесия жизни Тема: Познание сущности жизни
  • Приключение в круговороте жизни Тема: Взращивание жизни
  • EARTH MART Тема: Переплетение жизненных нитей
  • Диалоговый театр –Свидетельство жизни– Тема: Защита и сохранение жизни

■Зарубежные павильоны

*Обзор сосредоточен на 42 уникальных сооружениях, представляющих 47 стран, построивших собственные павильоны (тип А)

  • Скандинавский павильон (Исландия, Швеция, Дания, Норвегия, Финляндия)
  • Павильон Ирландии
  • Павильон Азербайджана
  • Павильон Соединённых Штатов Америки
  • Павильон Объединённых Арабских Эмиратов
  • Павильон Италии, также представляющий Ватикан
  • Павильон Индии
  • Павильон Индонезии
  • Павильон Узбекистана
  • Павильон Европейского Союза
  • Павильон Соединённого Королевства
  • Павильон Австралии
  • Павильон Австрии
  • Павильон Омана
  • Павильон Нидерландов
  • Павильон Катара
  • Павильон Канады
  • Павильон Республики Корея
  • Павильон Кувейта
  • Павильон Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца
  • Павильон Организации Объединённых Наций
  • Павильон Колумбии
  • Павильон Королевства Саудовская Аравия
  • Павильон Сингапура
  • Павильон Швейцарии
  • Павильон Испании
  • Павильон Сербии
  • Павильон Таиланда
  • Павильон Чешской Республики
  • Павильон Чили
  • Павильон Китайской Народной Республики
  • Павильон Германии
  • Павильон Туркменистана
  • Павильон Турецкой Республики
  • Павильон Непала
  • Павильон Бахрейна
  • Прибалтийский павильон (Латвия, Литва)
  • Павильон Венгрии
  • Павильон Филиппин
  • Павильон Франции
  • Павильон Болгарии
  • Павильон Польши
  • Павильон Бельгии
  • Павильон Португалии
  • Павильон Мальты
  • Павильон Малайзии
  • Павильон Княжества Монако
  • Павильон Иордании
  • Павильон Люксембурга

■Национальные павильоны Японии

  • Японский национальный павильон
  • Женский павильон
  • Павильон здравоохранения Осаки
  • Павильон региона Кансай

Корпоративные павильоны

  • Павильон NTT
  • Павильон электроэнергетики «Яйца возможностей»
  • Павильон корпорации Сумитомо
  • Павильон группы компаний Panasonic «Страна Номо»
  • Павильон будущего корпорации Мицубиси
  • Павильон Ёсимото «waraii myraii»
  • PASONA NATUREVERSE
  • BLUE OCEAN DOME (Купол Голубого океана)
  • Павильон GUNDAM NEXT FUTURE
  • TECH WORLD
  • Газовый павильон «Страна чудес с привидениями»
  • Совместный выставочный павильон группы Иида и Осакского государственного университета
  • Гастрономический павильон ORA «Пиршество UTAGE»

Репортаж и текст: Утияма Кэнъити, редакция Nippon.com. Фото: Куроива Масакадзу (96BOX), редакция Nippon.com

ЭКСПО-2025 в Осаке