Представляем павильоны ЭКСПО-2025 Осака-Кансай: впечатляющее Большое кольцо-крыша, тематические павильоны и внушительная коллекция международных и японских экспозиций

Путеводительпо Японии

Всемирная выставка ЭКСПО-2025 Осака-Кансай будет проходить в течение полугода с 13 апреля по 13 октября 2025 года на искусственном острове Юмэносима в районе Конохана города Осака. Представляем главные сооружения, возглавляемые «Большим кольцом-крышей» — крупнейшей в мире деревянной конструкцией, а также знаковые павильоны и основные международные и японские экспозиции.

Наконец открылась долгожданная Всемирная выставка ЭКСПО-2025 Осака-Кансай. В этом грандиозном событии принимают участие 158 стран и регионов, а также 7 международных организаций. Под объединяющим тематическим девизом «Проектирование общества будущего для наших жизней» они представляют свою историю, культуру и технологические достижения, совместно работая над решениями глобальных проблем человечества.

Среди впечатляющих и инновационных сооружений выставочного комплекса мы предлагаем вашему вниманию обзор международных павильонов, с особым акцентом на павильоны типа «А» с уникальным архитектурным решением от каждой страны. Также представлены ключевые объекты выставки, включая монументальное Большое кольцо-крышу, тематические павильоны, воплощающие концепцию ЭКСПО, и национальные павильоны Японии.

■Основные сооружения

Большое кольцо-крыша

ЭКСПО-холл

Холл национальных дней ЭКСПО

■Тематические павильоны

Better Co-Being Тема: Создание гармонии жизни

Будущее жизни Тема: Расширение границ жизни

Игровая площадка жизни, Павильон медуз Тема: Возвышение ценности жизни

null2 (Нурунуру) Тема: Совершенствование жизненного опыта

Павильон динамического равновесия жизни Тема: Познание сущности жизни

Приключение в круговороте жизни Тема: Взращивание жизни

EARTH MART Тема: Переплетение жизненных нитей

Диалоговый театр –Свидетельство жизни– Тема: Защита и сохранение жизни

■Зарубежные павильоны

*Обзор сосредоточен на 42 уникальных сооружениях, представляющих 47 стран, построивших собственные павильоны (тип А)

Скандинавский павильон (Исландия, Швеция, Дания, Норвегия, Финляндия)

Павильон Ирландии

Павильон Азербайджана

Павильон Соединённых Штатов Америки

Павильон Объединённых Арабских Эмиратов

Павильон Италии, также представляющий Ватикан

Павильон Индии

Павильон Индонезии

Павильон Узбекистана

Павильон Европейского Союза

Павильон Соединённого Королевства

Павильон Австралии

Павильон Австрии

Павильон Омана

Павильон Нидерландов

Павильон Катара

Павильон Канады

Павильон Республики Корея

Павильон Кувейта

Павильон Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца

Павильон Организации Объединённых Наций

Павильон Колумбии

Павильон Королевства Саудовская Аравия

Павильон Сингапура

Павильон Швейцарии

Павильон Испании

Павильон Сербии

Павильон Таиланда

Павильон Чешской Республики

Павильон Чили

Павильон Китайской Народной Республики

Павильон Германии

Павильон Туркменистана

Павильон Турецкой Республики

Павильон Непала

Павильон Бахрейна

Прибалтийский павильон (Латвия, Литва)

Павильон Венгрии

Павильон Филиппин

Павильон Франции

Павильон Болгарии

Павильон Польши

Павильон Бельгии

Павильон Португалии

Павильон Мальты

Павильон Малайзии

Павильон Княжества Монако

Павильон Иордании

Павильон Люксембурга

■Национальные павильоны Японии

Японский национальный павильон

Женский павильон

Павильон здравоохранения Осаки

Павильон региона Кансай

Корпоративные павильоны

Павильон NTT

Павильон электроэнергетики «Яйца возможностей»

Павильон корпорации Сумитомо

Павильон группы компаний Panasonic «Страна Номо»

Павильон будущего корпорации Мицубиси

Павильон Ёсимото «waraii myraii»

PASONA NATUREVERSE

BLUE OCEAN DOME (Купол Голубого океана)

Павильон GUNDAM NEXT FUTURE

TECH WORLD

Газовый павильон «Страна чудес с привидениями»

Совместный выставочный павильон группы Иида и Осакского государственного университета

Гастрономический павильон ORA «Пиршество UTAGE»

Репортаж и текст: Утияма Кэнъити, редакция Nippon.com. Фото: Куроива Масакадзу (96BOX), редакция Nippon.com