Знакомство с павильонами Всемирной выставки Expo 2025 Osaka Kansai
Павильон Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца
Путеводительпо ЯпонииОбщество Здоровье
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Движимые идеей спасения страдающих
Это павильон гуманитарной организации, задача которой – защита человеческой жизни, здоровья и достоинства.
Осмотр всех трёх зон павильона займёт около 30 минут. Во-первых, фотографии и проекционное пространство дают возможность взглянуть на повседневную жизнь людей по всему миру. Затем в Dome Theater вы посмотрите реалистичный и впечатляющий фильм, дающий посетителям ощущение ужасных реалий жизни во время войн и катастроф. В конце экскурсии посетители могут прочитать слова тех, кто занимается спасением людей, спроецированные на огромный экран, а также добавить свои собственные мысли.
- Зона обогащения жизни
- Особый день: 8 мая (четверг)
Репортаж и текст: Утияма Кэнъити, редакция Nippon.com. Фото: Куроива Масакадзу (96BOX), редакция Nippon.com