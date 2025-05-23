Павильон Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца

Знакомство с павильонами Всемирной выставки Expo 2025 Osaka Kansai

Путеводительпо Японии

Движимые идеей спасения страдающих

Это павильон гуманитарной организации, задача которой – защита человеческой жизни, здоровья и достоинства.

Осмотр всех трёх зон павильона займёт около 30 минут. Во-первых, фотографии и проекционное пространство дают возможность взглянуть на повседневную жизнь людей по всему миру. Затем в Dome Theater вы посмотрите реалистичный и впечатляющий фильм, дающий посетителям ощущение ужасных реалий жизни во время войн и катастроф. В конце экскурсии посетители могут прочитать слова тех, кто занимается спасением людей, спроецированные на огромный экран, а также добавить свои собственные мысли.

Зона обогащения жизни

Особый день: 8 мая (четверг)

Репортаж и текст: Утияма Кэнъити, редакция Nippon.com. Фото: Куроива Масакадзу (96BOX), редакция Nippon.com