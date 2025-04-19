Павильон Франции

Знакомство с павильонами Всемирной выставки Expo 2025 Osaka Kansai

Путеводительпо Японии

Конкурс красоты с участием всемирно известных брендов

Тема павильона, стилизованного под театр, – «Гимн любви». Выставка, в которой принимают участие всемирно известные дома моды, проявляет уважение к ремесленному мастерству и японской культуре.

Louis Vuitton представит пространственное произведение искусства, состоящее из 85 сундуков, а Dior организует постоянную экспозицию, на которой будет представлен трёхцветный жакет Bar и флаконы для духов, напечатанные на 3D-принтере.

Не пропустите специальные выставки, доступные в течение ограниченного времени. Chaumet представляет иммерсивное цифровое искусство. Результатом сотрудничества CELINE с группой художников Хикодзю макиэ из города Вадзима, префектура Исикава, стало произведение искусства, представляющее собой герб, выполненный с помощью традиционной лаковой краски вадзима.

Меню бистро создано компанией Moet Hennessy. Сад на крыше – место для отдыха, наполненное прекрасными цветами. Не пропустите скульптуры Родена, расставленные по всему залу и созданные с использованием новейших технологий.

Зона обогащения жизни

Национальный день: суббота, 13 сентября.

Репортаж и текст: Утияма Кэнъити, редакция Nippon.com. Фото: Куроива Масакадзу (96BOX), редакция Nippon.com