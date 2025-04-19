Знакомство с павильонами Всемирной выставки Expo 2025 Osaka Kansai
Павильон Франции
Путеводительпо ЯпонииОбщество Культура Технологии
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Конкурс красоты с участием всемирно известных брендов
Тема павильона, стилизованного под театр, – «Гимн любви». Выставка, в которой принимают участие всемирно известные дома моды, проявляет уважение к ремесленному мастерству и японской культуре.
Louis Vuitton представит пространственное произведение искусства, состоящее из 85 сундуков, а Dior организует постоянную экспозицию, на которой будет представлен трёхцветный жакет Bar и флаконы для духов, напечатанные на 3D-принтере.
Не пропустите специальные выставки, доступные в течение ограниченного времени. Chaumet представляет иммерсивное цифровое искусство. Результатом сотрудничества CELINE с группой художников Хикодзю макиэ из города Вадзима, префектура Исикава, стало произведение искусства, представляющее собой герб, выполненный с помощью традиционной лаковой краски вадзима.
Меню бистро создано компанией Moet Hennessy. Сад на крыше – место для отдыха, наполненное прекрасными цветами. Не пропустите скульптуры Родена, расставленные по всему залу и созданные с использованием новейших технологий.
- Зона обогащения жизни
- Национальный день: суббота, 13 сентября.
Репортаж и текст: Утияма Кэнъити, редакция Nippon.com. Фото: Куроива Масакадзу (96BOX), редакция Nippon.com