Павильон Мальты

Знакомство с павильонами Всемирной выставки Expo 2025 Osaka Kansai

Путеводительпо Японии

Самурайские доспехи, пересёкшие море в последние годы сёгуната, представлены публике

Павильон островного государства Мальта в Средиземноморье украшен монументальным экраном, именуемым «Врата времени». Когда на нём проецируются древние памятники, фасад здания визуально трансформируется, словно облачаясь в известняковую оболочку. Проходя сквозь эти движущиеся образы внутрь павильона, посетители погружаются в захватывающее пространство, где гармонично переплетаются древняя эстетика и инновационные технологии.

Главной достопримечательностью экспозиции выступают самурайские доспехи (каттю), прибывшие из Японии в 1862 году. Они были преподнесены в дар японской дипломатической миссией эпохи Бункю, в составе которой находился Фукудзава Юкити, основатель Университета Кэйо. Эти доспехи обнаружили в арсенале Мальты в 2015 году. На выставке представлен один из трёх отреставрированных экземпляров, символизирующий историческую связь между Японией и Мальтой.

На открытой террасе гостям предлагается традиционная мальтийская кухня.

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Репортаж и текст: Утияма Кэнъити, редакция Nippon.com. Фото: Куроива Масакадзу (96BOX), редакция Nippon.com