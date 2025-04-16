Павильон Омана

Знакомство с павильонами Всемирной выставки Expo 2025 Osaka Kansai

Путеводительпо Японии

Дизайн, воплощающий гармонию между природой и человеком

Павильон, посвящённый темам земли, воды и человека, представляет собой сооружение, отражающее разнообразные природные ландшафты страны: Аравийское море, пустыни, горы и зелёные оазисы. Во внешнем пространстве расположены красные объекты различных размеров, создающие места для общения и отдыха. Галерея, ведущая во внутреннее пространство, украшена стеклянным потолком, по которому струится вода.

Помимо выставок, посвящённых инновационным методам управления водными ресурсами для озеленения пустынь и развитию чистой энергетики, посетителям предлагаются интерактивные программы, включающие примерку национальных костюмов и мастер-классы по приготовлению традиционных блюд.

Зона спасения жизней

Национальный день: 20 сентября (суббота)

Репортаж и текст: Утияма Кэнъити, редакция Nippon.com. Фото: Куроива Масакадзу (96BOX), редакция Nippon.com