Знакомство с павильонами Всемирной выставки Expo 2025 Osaka Kansai

Павильон Кувейта

Общество Культура Технологии

  • English
  • 日本語
  • 简体字
  • 繁體字
  • Français
  • Español
  • العربية
  • Русский

Архитектура, сочетающая современность и классику

Архитектурный дизайн с широко раскинутыми крыльями символизирует полёт в будущее и приветствует гостей. В ночное время павильон освещается, воплощая тему «Свет предвидения». 

Двухэтажный павильон состоит из галереи, сада, внутреннего двора в традиционном исламском стиле и тематических комнат для посетителей. В главном пространстве под куполом, напоминающим жемчужину, можно отдохнуть, любуясь ночным небом пустыни. Высокотехнологичные экспозиции погружают посетителей в историческое путешествие становления Кувейта как торгового государства и его будущего. 

В ресторане можно насладиться традиционными блюдами с пряностями.

  • Зона обогащения жизни
  • Национальный день: 19 июня (четверг)

Репортаж и текст: Утияма Кэнъити, редакция Nippon.com. Фото: Куроива Масакадзу (96BOX), редакция Nippon.com

ЭКСПО-2025 в Осаке Кувейт