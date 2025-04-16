Знакомство с павильонами Всемирной выставки Expo 2025 Osaka Kansai
Павильон Кувейта
Путеводительпо ЯпонииОбщество Культура Технологии
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Архитектура, сочетающая современность и классику
Архитектурный дизайн с широко раскинутыми крыльями символизирует полёт в будущее и приветствует гостей. В ночное время павильон освещается, воплощая тему «Свет предвидения».
Двухэтажный павильон состоит из галереи, сада, внутреннего двора в традиционном исламском стиле и тематических комнат для посетителей. В главном пространстве под куполом, напоминающим жемчужину, можно отдохнуть, любуясь ночным небом пустыни. Высокотехнологичные экспозиции погружают посетителей в историческое путешествие становления Кувейта как торгового государства и его будущего.
В ресторане можно насладиться традиционными блюдами с пряностями.
- Зона обогащения жизни
- Национальный день: 19 июня (четверг)
Репортаж и текст: Утияма Кэнъити, редакция Nippon.com. Фото: Куроива Масакадзу (96BOX), редакция Nippon.com