Павильон Кувейта

Знакомство с павильонами Всемирной выставки Expo 2025 Osaka Kansai

Путеводительпо Японии

Архитектура, сочетающая современность и классику

Архитектурный дизайн с широко раскинутыми крыльями символизирует полёт в будущее и приветствует гостей. В ночное время павильон освещается, воплощая тему «Свет предвидения».

Двухэтажный павильон состоит из галереи, сада, внутреннего двора в традиционном исламском стиле и тематических комнат для посетителей. В главном пространстве под куполом, напоминающим жемчужину, можно отдохнуть, любуясь ночным небом пустыни. Высокотехнологичные экспозиции погружают посетителей в историческое путешествие становления Кувейта как торгового государства и его будущего.

В ресторане можно насладиться традиционными блюдами с пряностями.

Зона обогащения жизни

Национальный день: 19 июня (четверг)

Репортаж и текст: Утияма Кэнъити, редакция Nippon.com. Фото: Куроива Масакадзу (96BOX), редакция Nippon.com