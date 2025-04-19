Игровая площадка жизни «Дом медуз»: авторский павильон

Знакомство с павильонами Всемирной выставки Expo 2025 Osaka Kansai

Путеводительпо Японии

Тема: Улучшение жизни

Павильон спродюсировала Накадзима Сатико, музыкант и математик, завоевавшая золотую медаль на Международной математической олимпиаде. Накадзима, ведущий эксперт в области STEAM-образования, объединяющего предметы из области науки, техники и искусства, поставила перед собой цель создать пространство для совместного творчества, где люди могли бы ощущать радость и веселье жизни через игру, обучение, искусство и спорт, а также вместе улучшать свою жизнь.

Внешний вид здания основан на концепции «медузы» и структурирован как гигантское дерево с мембранной крышей, пропускающей естественный свет, олицетворяя «колебания жизни, которые существуют во всех людях и во всех вещах» и «игру с колебаниями». Интерьер здания представляет собой игровую площадку, задействующую все пять чувств, а в подвальном помещении театра на 360-градусном экране демонстрируются фестивали и местные исполнительские искусства со всего мира. Ежедневно проводятся семинары, где могут встретиться люди из всех слоёв общества.

Репортаж и текст: Утияма Кэнъити, редакция Nippon.com. Фото: Куроива Масакадзу (96BOX), редакция Nippon.com