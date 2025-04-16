Павильон Королевства Бахрейн

Знакомство с павильонами Всемирной выставки Expo 2025 Osaka Kansai

Путеводительпо Японии

Павильон Бахрейна: погружение в историю морской культуры через традиционные парусные суда

Павильон, обращенный к морю, представляет собой четырехэтажное сооружение площадью 995 квадратных метров и высотой 13,7 метров. Экстерьер, вдохновленный традиционным деревянным парусником «доу», сочетает морское наследие Бахрейна и японское искусство деревообработки, создавая конструкцию, которая напоминает искусно собранный каркас из деревянных опор.

В интерактивной экспозиции представлена богатейшая морская культура Бахрейна, формировавшаяся на протяжении столетий, когда королевство служило ключевым центром морской торговли и мореплавания.

Зона обогащения жизни

Национальный день: 18 сентября (четверг)

Репортаж и текст: Утияма Кэнъити, редакция Nippon.com. Фото: Куроива Масакадзу (96BOX), редакция Nippon.com