Знакомство с павильонами Всемирной выставки Expo 2025 Osaka Kansai
Павильон Королевства Бахрейн
Путеводительпо ЯпонииОбщество Технологии Культура
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Павильон Бахрейна: погружение в историю морской культуры через традиционные парусные суда
Павильон, обращенный к морю, представляет собой четырехэтажное сооружение площадью 995 квадратных метров и высотой 13,7 метров. Экстерьер, вдохновленный традиционным деревянным парусником «доу», сочетает морское наследие Бахрейна и японское искусство деревообработки, создавая конструкцию, которая напоминает искусно собранный каркас из деревянных опор.
В интерактивной экспозиции представлена богатейшая морская культура Бахрейна, формировавшаяся на протяжении столетий, когда королевство служило ключевым центром морской торговли и мореплавания.
- Зона обогащения жизни
- Национальный день: 18 сентября (четверг)
Репортаж и текст: Утияма Кэнъити, редакция Nippon.com. Фото: Куроива Масакадзу (96BOX), редакция Nippon.com