Знакомство с павильонами Всемирной выставки Expo 2025 Osaka Kansai
Павильон Румынии
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Волшебный мир Румынии
Румыния в средневековой Восточной Европе была известна как центр колдовства, и деревянный павильон этой страны сделан в виде волшебной шкатулки. Голографический пеликан по имени Хэл появляется в разных местах музея, приглашая вас в захватывающее путешествие по Румынии.
Природа, ремёсла, искусство, кухня и многие другие аспекты страны будут представлены посредством инсталляций, проекций, концертов и гастрономических мероприятий. Познакомьтесь с «Землёй будущего» и понаблюдайте, как она развивается, сохраняя и наследуя традиции.
- Зона сохранения жизни
- Национальный день: четверг, 26 июня.
Репортаж и текст: Утияма Кэнъити, редакция Nippon.com. Фото: Куроива Масакадзу (96BOX), редакция Nippon.com