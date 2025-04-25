Знакомство с павильонами Всемирной выставки Expo 2025 Osaka Kansai

Павильон Румынии

Общество Культура Технологии

  • English
  • 日本語
  • 简体字
  • 繁體字
  • Français
  • Español
  • العربية
  • Русский

Волшебный мир Румынии

Румыния в средневековой Восточной Европе была известна как центр колдовства, и деревянный павильон этой страны сделан в виде волшебной шкатулки. Голографический пеликан по имени Хэл появляется в разных местах музея, приглашая вас в захватывающее путешествие по Румынии.

Природа, ремёсла, искусство, кухня и многие другие аспекты страны будут представлены посредством инсталляций, проекций, концертов и гастрономических мероприятий. Познакомьтесь с «Землёй будущего» и понаблюдайте, как она развивается, сохраняя и наследуя традиции.

  • Зона сохранения жизни
  • Национальный день: четверг, 26 июня.

Репортаж и текст: Утияма Кэнъити, редакция Nippon.com. Фото: Куроива Масакадзу (96BOX), редакция Nippon.com

Румыния ЭКСПО-2025 в Осаке