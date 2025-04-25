Павильон Румынии

Знакомство с павильонами Всемирной выставки Expo 2025 Osaka Kansai

Путеводительпо Японии

Волшебный мир Румынии

Румыния в средневековой Восточной Европе была известна как центр колдовства, и деревянный павильон этой страны сделан в виде волшебной шкатулки. Голографический пеликан по имени Хэл появляется в разных местах музея, приглашая вас в захватывающее путешествие по Румынии.

Природа, ремёсла, искусство, кухня и многие другие аспекты страны будут представлены посредством инсталляций, проекций, концертов и гастрономических мероприятий. Познакомьтесь с «Землёй будущего» и понаблюдайте, как она развивается, сохраняя и наследуя традиции.

Зона сохранения жизни

Национальный день: четверг, 26 июня.

Репортаж и текст: Утияма Кэнъити, редакция Nippon.com. Фото: Куроива Масакадзу (96BOX), редакция Nippon.com