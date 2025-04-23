Знакомство с павильонами Всемирной выставки Expo 2025 Osaka Kansai
GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION
Путеводительпо ЯпонииОбщество Культура Технологии
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Размышления о будущем через мир Гандама
Павильон, в котором исследуются новые возможности будущего через жизнь в космосе, показанную в популярном аниме-сериале «Мобильный воин Гандам», а также через науку и технологии, которые ещё предстоит реализовать. Там представлена 17-метровая статуя Гандама.
Представление внутри павильона разворачивается в 2150 году и начинаются с экскурсии с Юмэсимы, места проведения Экспо, к гигантской космической станции. По мере появления всё большего количества мобильных скафандров для мирного использования в космосе возникают непредвиденные ситуации. Помимо впечатляющих изображений 18 на 8 метров, реалистичности добавляет вибрация пола, что помогает глубже погрузиться в мир Гандама.
Репортаж и текст: Утияма Кэнъити, редакция Nippon.com. Фото: Куроива Масакадзу (96BOX), редакция Nippon.com