GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION

Знакомство с павильонами Всемирной выставки Expo 2025 Osaka Kansai

Путеводительпо Японии

Размышления о будущем через мир Гандама

Павильон, в котором исследуются новые возможности будущего через жизнь в космосе, показанную в популярном аниме-сериале «Мобильный воин Гандам», а также через науку и технологии, которые ещё предстоит реализовать. Там представлена 17-метровая статуя Гандама.

Представление внутри павильона разворачивается в 2150 году и начинаются с экскурсии с Юмэсимы, места проведения Экспо, к гигантской космической станции. По мере появления всё большего количества мобильных скафандров для мирного использования в космосе возникают непредвиденные ситуации. Помимо впечатляющих изображений 18 на 8 метров, реалистичности добавляет вибрация пола, что помогает глубже погрузиться в мир Гандама.

Репортаж и текст: Утияма Кэнъити, редакция Nippon.com. Фото: Куроива Масакадзу (96BOX), редакция Nippon.com