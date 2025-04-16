Знакомство с павильонами Всемирной выставки Expo 2025 Osaka Kansai
Павильон Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ)
Путеводительпо ЯпонииОбщество Культура Технологии
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Погружение в традиционную культуру и передовые научные достижения среди пальмовых рощ
Внутри стеклянного павильона возвышаются величественные колонны, изготовленные из переработанных сельскохозяйственных отходов. Финиковая пальма, глубоко укоренившаяся в земле и устремляющаяся к небу, олицетворяет национальный дух Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ).
Здесь представлены не только технологии космических исследований и инновационные медицинские разработки, но и предлагаются программы, посвящённые эмиратской кухне, гармонично сочетающей восточные и западные кулинарные традиции, а также уникальным народным промыслам. Посетители могут познакомиться с богатейшей культурой ОАЭ и творческим потенциалом, который глубоко в ней укоренён.
- Зона обогащения жизни
- Национальный день: 19 сентября (пятница)
Репортаж и текст: Утияма Кэнъити, редакция Nippon.com. Фото: Куроива Масакадзу (96BOX), редакция Nippon.com