Знакомство с павильонами Всемирной выставки Expo 2025 Osaka Kansai
Павильон Чехии
Путеводительпо ЯпонииОбщество Культура Технологии
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Арт-пространство «Спиральный коридор»
Тема павильона – «Талант и творчество для жизни». Здание построено из новейших панелей из клееной древесины (CLT) с использованием местного дерева, внешние стены украшены художественным богемским хрусталём. Прогуливаясь по красивому спиральному коридору, вы можете увидеть картины и скульптуры, включая работы чешского художника Альфонса Мухи, ведущей фигуры в движении ар-нуво, охватившем Европу в конце XIX века.
На центральном открытом пространстве проходят выступления чешских музыкантов и танцоров. В ресторане подают традиционный гуляш и кнедлики с чешским пивом.
- Зона обогащения жизни
- Национальный день: четверг, 24 июля
Репортаж и текст: Утияма Кэнъити, редакция Nippon.com. Фото: Куроива Масакадзу (96BOX), редакция Nippon.com