Павильон Чехии

Знакомство с павильонами Всемирной выставки Expo 2025 Osaka Kansai

Путеводительпо Японии

Арт-пространство «Спиральный коридор»

Тема павильона – «Талант и творчество для жизни». Здание построено из новейших панелей из клееной древесины (CLT) с использованием местного дерева, внешние стены украшены художественным богемским хрусталём. Прогуливаясь по красивому спиральному коридору, вы можете увидеть картины и скульптуры, включая работы чешского художника Альфонса Мухи, ведущей фигуры в движении ар-нуво, охватившем Европу в конце XIX века.

На центральном открытом пространстве проходят выступления чешских музыкантов и танцоров. В ресторане подают традиционный гуляш и кнедлики с чешским пивом.

Зона обогащения жизни

Национальный день: четверг, 24 июля

Репортаж и текст: Утияма Кэнъити, редакция Nippon.com. Фото: Куроива Масакадзу (96BOX), редакция Nippon.com