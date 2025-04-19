Павильон Польши

Знакомство с павильонами Всемирной выставки Expo 2025 Osaka Kansai

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Звуки фортепиано заполняют зал павильона

Внешний вид здания создан с использованием традиций деревянной архитектуры, которая также встречается в японском каркасном строительстве, и выражает распространяющиеся волны творчества и инноваций, а также спиральную структуру генов. Вы можете ощутить креативность жителей Польши через пространственное искусство, в полной мере использующее искусственный интеллект.

В концертном зале прозвучат шедевры Шопена – композитора, открывшего новые горизонты в фортепианной музыке. Снаружи здания можно воспользоваться наушниками, чтобы послушать музыку, если в оказались поблизости, а в различных местах на территории выставки также запланированы музыкальные мероприятия.

Зона спасения жизни

Национальный день: среда, 1 октября.

Репортаж и текст: Утияма Кэнъити, редакция Nippon.com. Фото: Куроива Масакадзу (96BOX), редакция Nippon.com