Павильон Венгрии

Знакомство с павильонами Всемирной выставки Expo 2025 Osaka Kansai

Путеводительпо Японии

Живая народная музыка на оригинальной сцене

Перед посетителями раскинулись зелёные просторы, напоминающие венгерские луга, а здание на переднем плане сделано из более чем 30 000 тонких мембран, напоминающих листья, которые развеваются на ветру, создавая впечатляющее зрелище.

«Иммерсивный купол» в задней части объекта спроектирован так, чтобы напоминать стог сена. Живое исполнение народной музыки перенесёт вас в сельскую Венгрию. В ресторане и баре вы можете попробовать традиционные блюда, такие как блинчики с мясом по-хортобагски, и «фрутчи» – вино с газировкой, которые подаются в стиле бистро.

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Национальный день: суббота, 24 мая

Репортаж и текст: Утияма Кэнъити, редакция Nippon.com. Фото: Куроива Масакадзу (96BOX), редакция Nippon.com