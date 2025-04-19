Знакомство с павильонами Всемирной выставки Expo 2025 Osaka Kansai
Павильон Венгрии
Путеводительпо ЯпонииОбщество Культура Технологии
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Живая народная музыка на оригинальной сцене
Перед посетителями раскинулись зелёные просторы, напоминающие венгерские луга, а здание на переднем плане сделано из более чем 30 000 тонких мембран, напоминающих листья, которые развеваются на ветру, создавая впечатляющее зрелище.
«Иммерсивный купол» в задней части объекта спроектирован так, чтобы напоминать стог сена. Живое исполнение народной музыки перенесёт вас в сельскую Венгрию. В ресторане и баре вы можете попробовать традиционные блюда, такие как блинчики с мясом по-хортобагски, и «фрутчи» – вино с газировкой, которые подаются в стиле бистро.
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Репортаж и текст: Утияма Кэнъити, редакция Nippon.com. Фото: Куроива Масакадзу (96BOX), редакция Nippon.com