Павильон Бельгии

Знакомство с павильонами Всемирной выставки Expo 2025 Osaka Kansai

Путеводительпо Японии

Лидерство в новейших технологиях в области здравоохранения и медицины

Тема павильона – «Возрождение человека», он символизирует источники жизни – «воду» и «клетки». Его внешний вид, напоминающий о трёх состояниях воды – жидком, твёрдом и газообразном – также символизирует страну, которая в целом разделена на три региона.

Музей знакомит с новейшими технологиями, использующими искусственный интеллект и роботов, а также с направлениями естественных наук и здравоохранения, которые находятся в центре внимания в этой стране. Мы также предлагаем услуги, способствующие улучшению здоровья и медикаментозному лечению.

На террасе на крыше работает пивной ресторан, где также будут подавать шоколад и вафли. Вы можете расслабиться, любуясь видом на сцену и место проведения выставки.

Зона спасения жизни

Национальный день: воскресенье, 14 сентября.

Репортаж и текст: Утияма Кэнъити, редакция Nippon.com. Фото: Куроива Масакадзу (96BOX), редакция Nippon.com