Павильон Филиппин

Знакомство с павильонами Всемирной выставки Expo 2025 Osaka Kansai

Путеводительпо Японии

Красочная культура, сотканная из множества различных этнических групп

Тема павильона – «Сплетение природы, культуры и сообщества – создадим лучшее будущее вместе». Внешний вид здания напоминает традиционную работу по плетению из лозы, а на боковых панелях размещены 212 гобеленов, сотканных вручную традиционным ремесленным способом. Павильон символизирует разнообразие многочисленных этнических групп, населяющих более 7000 островов, и дух человеческих связей.

Внутри посетители могут насладиться захватывающим опытом экскурсии по «Лесу искусств», где собраны текстильные изделия из разных регионов, а также живые выступления, в ходе которых будут демонстрироваться традиционные танцы и ремёсла.

Зона обогащения жизни

Национальный день: суббота, 7 июня

Репортаж и текст: Утияма Кэнъити, редакция Nippon.com. Фото: Куроива Масакадзу (96BOX), редакция Nippon.com