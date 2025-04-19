Будущее жизни: авторский павильон

Знакомство с павильонами Всемирной выставки Expo 2025 Osaka Kansai

Путеводительпо Японии

Тема: Распространение жизни

Робототехник Исигуро Хироси рисует картину будущего общества, в котором достижения науки и техники значительно расширят возможности жизни и в котором люди будут сосуществовать с роботами и искусственным интеллектом. Экстерьер здания подчёркивается стекающей по чёрной внешней стене водой, символизирующей жизнь.

Экспозиция разделена на три зоны, и посетителей встречают около 30 роботов и аватаров, в том числе андроиды, внешне и по поведению похожие на людей. Зона 1 знакомит с историей японского народа, дающего жизнь различным предметам, с древних времён до наших дней. Зона 2 позволяет посетителям погрузиться в мир будущего, который будет существовать через 50 лет, где люди будут жить, используя разнообразные продукты, основанные на передовых технологиях, в то время как Зона 3 позволит посетителям встретиться с более развитыми людьми, которые появятся через 1000 лет.

Репортаж и текст: Утияма Кэнъити, редакция Nippon.com. Фото: Куроива Масакадзу (96BOX), редакция Nippon.com