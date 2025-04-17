Павильон Королевства Нидерландов

Знакомство с павильонами Всемирной выставки Expo 2025 Osaka Kansai

Путеводительпо Японии

Миффи – посол для детей

Тема павильона – «Common Ground» (Общая основа). В основе концепции лежит идея о том, что когда люди находятся на единой платформе для обмена идеями, рождаются инновационные ценности.

Визитной карточкой павильона служит впечатляющая белая сфера диаметром 11 метров, парящая в центральной части сооружения. Эта сфера олицетворяет возобновляемые источники энергии и рассвет нового дня, а её внутреннее пространство трансформировано в панорамный 360-градусный экран. Каждому посетителю вручается уникальное устройство размером с ладонь – «Орб», который, меняя свою цветовую гамму и взаимодействуя с водными потоками, сопровождает гостей в увлекательном путешествии по миру новых энергетических технологий, включая водородные разработки.

Миффи, знаменитый персонаж нидерландской детской литературы, полюбившийся также японской аудитории, выступает в роли детского посла павильона. Её изображения украшают информационные стенды с адаптированными для детского восприятия пояснениями, а в кафе и сувенирной лавке павильона представлен эксклюзивный ассортимент товаров с этим очаровательным персонажем.

Зона спасения жизней

Национальный день: 21 мая (среда)

Репортаж и текст: Утияма Кэнъити, редакция Nippon.com. Фото: Куроива Масакадзу (96BOX), редакция Nippon.com