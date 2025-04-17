Знакомство с павильонами Всемирной выставки Expo 2025 Osaka Kansai
Павильон Королевства Нидерландов
Путеводительпо ЯпонииОбщество Культура Технологии
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Миффи – посол для детей
Тема павильона – «Common Ground» (Общая основа). В основе концепции лежит идея о том, что когда люди находятся на единой платформе для обмена идеями, рождаются инновационные ценности.
Визитной карточкой павильона служит впечатляющая белая сфера диаметром 11 метров, парящая в центральной части сооружения. Эта сфера олицетворяет возобновляемые источники энергии и рассвет нового дня, а её внутреннее пространство трансформировано в панорамный 360-градусный экран. Каждому посетителю вручается уникальное устройство размером с ладонь – «Орб», который, меняя свою цветовую гамму и взаимодействуя с водными потоками, сопровождает гостей в увлекательном путешествии по миру новых энергетических технологий, включая водородные разработки.
Миффи, знаменитый персонаж нидерландской детской литературы, полюбившийся также японской аудитории, выступает в роли детского посла павильона. Её изображения украшают информационные стенды с адаптированными для детского восприятия пояснениями, а в кафе и сувенирной лавке павильона представлен эксклюзивный ассортимент товаров с этим очаровательным персонажем.
- Зона спасения жизней
- Национальный день: 21 мая (среда)
Репортаж и текст: Утияма Кэнъити, редакция Nippon.com. Фото: Куроива Масакадзу (96BOX), редакция Nippon.com