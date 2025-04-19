null2 (Нурунуру): авторский павильон

Знакомство с павильонами Всемирной выставки Expo 2025 Osaka Kansai

Путеводительпо Японии

Тема: Улучшение жизни

Павильон, спроектированный доцентом и медиахудожником Университета Цукуба Отиаи Ёити, украшен мотивами зеркала, отражающего тему «полировки жизни». Большая часть внешних стен покрыта специально разработанной «зеркальной мембраной», на которой отражённый пейзаж идёт волнами, колеблется и постоянно меняется.

Интерьер здания представляет собой театр, окружённый зеркальными светодиодными (LED) мониторами. Если посетители заранее введут свои данные в специальное приложение, на экране появится аватар, созданный на основе их силуэта. Аватар отвечает на задаваемые вопросы, используя генеративный искусственный интеллект, и изучает манеру речи, голос и внешность человека, что позволяет ему действовать автономно и даже разговаривать так же, как этот человек.

Репортаж и текст: Утияма Кэнъити, редакция Nippon.com. Фото: Куроива Масакадзу (96BOX), редакция Nippon.com