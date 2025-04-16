Знакомство с павильонами Всемирной выставки Expo 2025 Osaka Kansai
Павильон Катара
Путеводительпо ЯпонииОбщество Культура Технологии
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«Корабль» Кумы Кэнго, воплощающий связь с Японией
Павильон, спроектированный известным японским архитектором Кумой Кэнго. Архитектурное решение, вдохновленное традиционным деревянным судном «доу» с треугольными парусами и японским искусством деревообработки «сасимоно», символизирует морские связи между двумя государствами.
Катар, черпавший морские дары от жемчуга древних времен до природного газа современности, исторически взаимодействовал с Японией преимущественно через торговые отношения. Экспозиция под девизом «От побережья к будущему» с помощью инновационных мультимедийных инсталляций рассказывает об истории морских ресурсов, инициативах по сохранению экосистем и экологичных технологиях опреснения морской воды.
- Зона обогащения жизни
- Национальный день: 18 августа (понедельник)
Репортаж и текст: Утияма Кэнъити, редакция Nippon.com. Фото: Куроива Масакадзу (96BOX), редакция Nippon.com