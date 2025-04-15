Знакомство с павильонами Всемирной выставки Expo 2025 Osaka Kansai

Павильон Малайзии

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Павильон изготовлен из японского бамбука с использованием традиционных ремесленных мотивов

Мастер японской архитектуры Кума Кэнго спроектировал здание на основе мотива сонгкета – традиционного малайзийского текстиля. Внешняя часть выполнена из 5000 стеблей японского бамбука, а внутренняя – из 500 стеблей малазийского бамбука, что создаёт впечатление прекрасного бамбукового леса. Когда узор из переплетённых лент на внешней стороне здания ночью подсвечивается, золотые и серебряные нити создают фантастическую светящуюся картину.

Помимо экспонатов, позволяющих посетителям прикоснуться к природе и культуре Малайзии, в музее также проводятся демонстрации традиционных ремёсел и есть уголок, где посетители могут примерить различные этнические костюмы. Также там предлагаются блюда местной кухни, сертифицированные как халяль.

  • Зона расширения прав и возможностей
  • Национальный день: понедельник, 8 сентября.

Репортаж и текст: Утияма Кэнъити, редакция Nippon.com. Фото: Куроива Масакадзу (96BOX), редакция Nippon.com

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