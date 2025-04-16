Павильон Саудовской Аравии

Знакомство с павильонами Всемирной выставки Expo 2025 Osaka Kansai

Путеводительпо Японии

Встреча с культурным наследием через исследование старинных улочек

Саудовская Аравия, страна-организатор следующей Всемирной выставки 2030 года в Эр-Рияде, представляет впечатляющий павильон, воссоздающий традиционную городскую архитектуру. Во внутреннем дворе, к которому ведут извилистые улочки, ежедневно запланировано более 700 мероприятий, включая музыкальные и театральные представления, танцевальные выступления и повествовательные программы.

Павильон включает семь залов и галерей, где при помощи проекционного маппинга представлены морские истории, включая добычу жемчуга, а также иммерсивную галерею, рассказывающую об эволюции и будущем международных городов, кукольный спектакль с аравийским леопардом и множество других разнообразных экспозиций.

В ресторане «Irth» можно насладиться аутентичными блюдами из 13 регионов Саудовской Аравии. Также стоит заглянуть в сувенирный магазин, где можно приобрести традиционные изделия ручной работы, созданные талантливыми мастерами.

Зона соединения жизней

Национальный день: 23 сентября (вторник, праздничный день), совпадающий с Днем основания Королевства Саудовская Аравия

Репортаж и текст: Утияма Кэнъити, редакция Nippon.com. Фото: Куроива Масакадзу (96BOX), редакция Nippon.com