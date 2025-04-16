Знакомство с павильонами Всемирной выставки Expo 2025 Osaka Kansai
Павильон Саудовской Аравии
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Встреча с культурным наследием через исследование старинных улочек
Саудовская Аравия, страна-организатор следующей Всемирной выставки 2030 года в Эр-Рияде, представляет впечатляющий павильон, воссоздающий традиционную городскую архитектуру. Во внутреннем дворе, к которому ведут извилистые улочки, ежедневно запланировано более 700 мероприятий, включая музыкальные и театральные представления, танцевальные выступления и повествовательные программы.
Павильон включает семь залов и галерей, где при помощи проекционного маппинга представлены морские истории, включая добычу жемчуга, а также иммерсивную галерею, рассказывающую об эволюции и будущем международных городов, кукольный спектакль с аравийским леопардом и множество других разнообразных экспозиций.
В ресторане «Irth» можно насладиться аутентичными блюдами из 13 регионов Саудовской Аравии. Также стоит заглянуть в сувенирный магазин, где можно приобрести традиционные изделия ручной работы, созданные талантливыми мастерами.
- Зона соединения жизней
- Национальный день: 23 сентября (вторник, праздничный день), совпадающий с Днем основания Королевства Саудовская Аравия
Репортаж и текст: Утияма Кэнъити, редакция Nippon.com. Фото: Куроива Масакадзу (96BOX), редакция Nippon.com