Знакомство с павильонами Всемирной выставки Expo 2025 Osaka Kansai

Путеводительпо Японии

Очарование региона Кансай

Павильон региона Кансай, устроенный ассоциацией местных администраций Кансая, примыкает к павильону здравоохранения Осаки и посвящён теме «Долгая история и настоящее Кансая, где сияет жизнь». В нём представлены девять префектур: Киото, Сига, Хёго, Нара, Вакаяма, Тоттори, Токусима, Фукуи и Миэ. Вместе с Осакой каждый регион показывает свои привлекательные стороны.

Интерьер спроектирован таким образом, что выставочная зона каждой префектуры соединена открытым пространством высотой 12 метров, «Центральным кругом». Фукуи представлена как «Фукуи, царство динозавров», Сига – как «Общий пульс с озером Бива», а Вакаяма – как «Сто видов Вакаямы – земли духовности», подчеркивая историю, культуру, промышленность и туристические достопримечательности префектур.

Репортаж и текст: Утияма Кэнъити, редакция Nippon.com. Фото: Куроива Масакадзу (96BOX), редакция Nippon.com