Женский павильон

Знакомство с павильонами Всемирной выставки Expo 2025 Osaka Kansai

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Cartier присоединяется к усилиям по созданию лучшего будущего для женщин

В этом павильоне в создании экспозиции участвуют Кабинет министров, Министерство экономики, торговли и промышленности, Японская ассоциация по организации Всемирной выставки 2025 года и французский ювелирный бренд Cartier. Белый мембранный фасад (внешняя сторона) повторяет фасад павильона Японии на выставке Dubai Expo 2020 и прекрасно сочетается с пышным садом у входа.

Здание двухэтажное, на первом этаже, спроектированном британским современным художником Эсом Девлином, представлена захватывающая выставка, которую можно увидеть с помощью высокореалистичного иммерсивного звука. В пространстве «WA» на втором этаже будут проходить лекции, панельные дискуссии и многое другое.

Репортаж и текст: Утияма Кэнъити, редакция Nippon.com. Фото: Куроива Масакадзу (96BOX), редакция Nippon.com