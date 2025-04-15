Зал электроэнергетики: яйцо возможностей

Знакомство с павильонами Всемирной выставки Expo 2025 Osaka Kansai

Путеводительпо Японии

Узнаем о будущем энергетики через яйца

Здание в форме купола, воплощающее концепцию «яйца возможностей», покрыто серебристой мембраной, а его внешний вид меняется в зависимости от времени суток и погоды. Оно показывает, как разнообразные возможности энергетики могут открыть будущее.

Посетители будут носить с собой яйцеобразное устройство, светящееся разными цветами. При помещении яйца в каждую кабинку начинается связанная с энергетикой игра или пояснительное видео, а яйцо светится и вибрирует в ответ на контент. Благодаря впечатлениям от совместного перемещения, звуковых и световых эффектов посетители получат возможность открыть будущее через эти яйцевидные приборы.

Репортаж и текст: Утияма Кэнъити, редакция Nippon.com. Фото: Куроива Масакадзу (96BOX), редакция Nippon.com