Павильон Индонезии

Знакомство с павильонами Всемирной выставки Expo 2025 Osaka Kansai

Путеводительпо Японии

Корабль, несущий мечту нации

Внешний облик павильона Индонезии выполнен в форме величественного корабля – символа страны, объединяющей более 17 000 островов. Эта архитектурная концепция отражает национальное стремление Индонезии достичь статуса развитой державы к 2045 году, подобно кораблю, уверенно движущемуся к намеченной цели.

Экспозиция павильона включает детально проработанные миниатюры тропических лесов и тематические инсталляции, подчеркивающие красоту природы Индонезии и важность её сохранения, а также демонстрирует достижения страны в области возобновляемой энергетики. Специальные выставочные зоны знакомят посетителей с богатым культурным наследием 1300 этнических групп – их традиционными ремёслами и разнообразием кулинарных традиций. Отдельное внимание уделено проекту новой столицы Нусантара. Программа павильона также включает проведение бизнес-форумов и интерактивных мастер-классов.

Зона соединения жизней

Национальный день Индонезии: 27 мая (вторник)

Репортаж и текст: Утияма Кэнъити, редакция Nippon.com. Фото: Куроива Масакадзу (96BOX), редакция Nippon.com