Знакомство с павильонами Всемирной выставки Expo 2025 Osaka Kansai
Павильон Монако
Путеводительпо ЯпонииОбщество Культура Технологии
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Отдохните в саду и попробуйте высококачественные напитки
Павильон этой прекрасной небольшой страны, 20% территории которой занимают парки и сады, вдохновлён средиземноморскими и японскими садами. Экспозиция, в которой стволы и ветви растений заменены металлическими конструкциями, заставляет задуматься об экологических проблемах, а в круговом видеопространстве можно ознакомиться с исследованиями океана.
На смотровой террасе мастер-сомелье подаст тщательно отобранные вина Гран Крю и коньяки из подземного винного погреба престижного отеля Hôtel de Paris Monte-Carlo. Здесь вы можете ощутить настоящую роскошь.
- Зона соединения жизни
- Национальный день: суббота, 28 июня.
Репортаж и текст: Утияма Кэнъити, редакция Nippon.com. Фото: Куроива Масакадзу (96BOX), редакция Nippon.com