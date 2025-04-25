Павильон Монако

Знакомство с павильонами Всемирной выставки Expo 2025 Osaka Kansai

Путеводительпо Японии

Отдохните в саду и попробуйте высококачественные напитки

Павильон этой прекрасной небольшой страны, 20% территории которой занимают парки и сады, вдохновлён средиземноморскими и японскими садами. Экспозиция, в которой стволы и ветви растений заменены металлическими конструкциями, заставляет задуматься об экологических проблемах, а в круговом видеопространстве можно ознакомиться с исследованиями океана.

На смотровой террасе мастер-сомелье подаст тщательно отобранные вина Гран Крю и коньяки из подземного винного погреба престижного отеля Hôtel de Paris Monte-Carlo. Здесь вы можете ощутить настоящую роскошь.

Зона соединения жизни

Национальный день: суббота, 28 июня.

Репортаж и текст: Утияма Кэнъити, редакция Nippon.com. Фото: Куроива Масакадзу (96BOX), редакция Nippon.com