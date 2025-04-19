Приключения жизни: авторский павильон

Знакомство с павильонами Всемирной выставки Expo 2025 Osaka Kansai

Путеводительпо Японии

Тема: Забота о жизни

Внутри необычного павильона, состоящего из сложенных друг на друга кубических «ячеек», или «клеток», изготовленных из стального каркаса и специальных бетонных панелей, будет представлено «Спектакль жизни», созданное аниме-режиссером Кавамори Сёдзи с использованием передовых технологий.

В «Гиперпространственном театре ячейки 01» до 30 человек могут одновременно использовать очки виртуальной реальности, чтобы погрузиться в пищевую цепочку космических масштабов. «Ячейка 02 ANIMA!» представляет «мюзикл жизни», в котором образы, музыка и вибрации синхронизированы так, что ощущаются всем телом. Реальные экспонаты также познакомят нас с «чудесами жизни», которые мы обычно не замечаем, например, в «Ячейке 03: Окно в космос» используется макрозрение для проецирования ощущений, которые люди не могут воспринять – например, вид Земли с орбиты спутника и вид изнутри яйца, а также в «Ячейке 04: Бесконечные метаморфозы», которая изображает драму жизни в микроскопическом мире микроорганизмов.

Репортаж и текст: Утияма Кэнъити, редакция Nippon.com. Фото: Куроива Масакадзу (96BOX), редакция Nippon.com