Павильон Люксембурга

Знакомство с павильонами Всемирной выставки Expo 2025 Osaka Kansai

Путеводительпо Японии

Захватывающие впечатления и восхитительные сладости

Тема: «Doki Doki – захватывающий Люксембург». Павильон демонстрирует видение устойчивого развития и экономики замкнутого цикла, а также предлагает захватывающие впечатления.

Комплекс состоит из 13 коробчатых зданий, покрытых белой мембранной крышей. Проект основан на принципах экономики замкнутого цикла, и после окончания выставки он будет перемещён в город Катано, префектура Осака, где будет функционировать как центр поддержки воспитания детей. В экспозиции используются цифровые технологии, такие как виртуальная реальность и 3D-сканирование, позволяя посетителям погрузиться в природу Люксембурга и жизнь его жителей.

Помимо аутентичных традиционных блюд вы сможете попробовать креативные кондитерские изделия, созданные лучшими кондитерами, рецепты которых меняются ежемесячно.

Зона соединения жизней

Национальный день: пятница, 30 мая

Репортаж и текст: Утияма Кэнъити, редакция Nippon.com. Фото: Куроива Масакадзу (96BOX), редакция Nippon.com