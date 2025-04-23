Знакомство с павильонами Всемирной выставки Expo 2025 Osaka Kansai
Зал Ёсимото waraii myraii
Путеводительпо ЯпонииОбщество Культура Технологии
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Соединить мир улыбками
В выставке примет участие Yoshimoto Kogyo Holdings, ведущее японское агентство по поиску талантов в области комедийного жанра. Пройдя через главный вход, где вас встретит Тамар – улыбающийся шар, парящий на холме, – вы попадёте на площадь Асита, где можно посмотреть комедийные представления мандзай, скетчи и другие забавные мероприятия.
Концепция фестиваля направлена на расширение новых возможностей для смеха. Помимо трёх сцен для комедийных шоу каждый день, здесь также проводят уличные представления и танцы Бон-одори. Здесь можно увидеть и многих популярных комиков, и невербальные выступления, поэтому ожидается, что люди смогут общаться друг с другом посредством улыбок, преодолевая языковые и культурные различия.
Репортаж и текст: Утияма Кэнъити, редакция Nippon.com. Фото: Куроива Масакадзу (96BOX), редакция Nippon.com