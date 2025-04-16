Павильон Италии и Ватикана

Знакомство с павильонами Всемирной выставки Expo 2025 Osaka Kansai

Путеводительпо Японии

Экспозиция произведений искусства, впервые показанных в Японии, и настоящая опера

Для Италии, родины Возрождения, характерен девиз «Искусство возрождает жизнь». В театре на территории павильона проходят оперные выступления, выступления оркестров и показы мод, выполненные с использованием экологически чистых материалов. Изюминкой выставки станет «Атлант Фарнезе» – мраморная скульптура II века н. э., которая впервые будет экспонироваться в Японии.

Сад под открытым небом на крыше – самый большой на территории выставки ЭКСПО. В ресторане подают блюда настоящей итальянской кухни, такие как паста и тирамису, а также вино.

В павильоне также представлен Ватикан – независимое государство. На выставке Ватикана, посвящённой теме «Красота дарует надежду», будет представлен шедевр Караваджо «Положение во гроб».

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Национальные дни: Ватикан – воскресенье, 29 июня; Италия – пятница, 12 сентября

Репортаж и текст: Утияма Кэнъити, редакция Nippon.com. Фото: Куроива Масакадзу (96BOX), редакция Nippon.com