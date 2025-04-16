Павильон Швейцарии

Знакомство с павильонами Всемирной выставки Expo 2025 Osaka Kansai

Путеводительпо Японии

Альпийская девочка Хайди представляет будущее технологий

Шесть больших и маленьких белых и полупрозрачных сфер, парящих среди пышной зелени, очень заметны и привлекают внимание. Удивительно, но общий вес конструкции составляет всего 450 кг, она является павильоном, создающим наименьшую экологическую нагрузку на ЭКСПО.

Выставка разделена на три темы: «Жизнь», «Земля» и «Расширение возможностей человека». Огромная бумажная экспозиция, изображающая альпийский городской пейзаж, рассказывает об истории культуры, взращенной на природном великолепии. Научная часть экспозиции фокусируется на уникальных передовых технологиях. Также будет представлен раздел, демонстрирующий технологию предотвращения дипфейков, «съедобный робот» и раздел, где можно будет почувствовать научно воссозданный запах кометы.

Маскот выставки – «Хайди, девушка Альп», персонаж японского аниме, основанного на швейцарском литературном произведении. В кафе Heidi на крыше подают блюда из сыра и сладости, приготовленные с использованием KitKat от Nestle.

Зона расширения прав и возможностей

Национальный день: вторник, 22 апреля

Репортаж и текст: Утияма Кэнъити, редакция Nippon.com. Фото: Куроива Масакадзу (96BOX), редакция Nippon.com