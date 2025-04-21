Павильон Колумбии

Знакомство с павильонами Всемирной выставки Expo 2025 Osaka Kansai

Путеводительпо Японии

«В страну красоты», где жизнь циркулирует вокруг богатых водных ресурсов

Фасад павильона, напоминающий сложенные квадратные блоки льда, вдохновлен знаменитой сценой из романа «Сто лет одиночества» нобелевского лауреата Габриэля Гарсиа Маркеса, где мальчик впервые в жизни видит лед.

Колумбия, обладающая вторым по величине запасом пресной воды в Южной Америке, считается страной с самым высоким биоразнообразием на квадратный метр в мире. Павильон стремится продемонстрировать круговорот жизни, берущий начало в воде, а также культурное и природное многообразие страны.

Посетители, следуя за желтой бабочкой, путешествуют по шести туристическим регионам с различными ландшафтами: Амазонка, Анды, Карибское море, Тихий океан, Масисо (горный массив) и Ориноко. Благодаря изображениям, звукам, тактильным ощущениям и ароматам можно всем телом прочувствовать природу Колумбии.

Зона обогащения жизни

Национальный день: 20 июля (воскресенье)

Репортаж и текст: Утияма Кэнъити, редакция Nippon.com. Фото: Куроива Масакадзу (96BOX), редакция Nippon.com