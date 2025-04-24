Совместный выставочный павильон группы Иида и Осакского государственного университета

Знакомство с павильонами Всемирной выставки Expo 2025 Osaka Kansai

Путеводительпо Японии

Фасад в традиционном стиле нисидзин-ори

Поверхность фасада имитирует ткань нисидзин-ори – особым образом обработанный шёлк, которым славится Киото, а сам павильон представляет собой сплав будущего и традиций. Здесь представлены «жильё будущего» и «городское развитие», помогающие людям жить здоровой и комфортной жизнью, используя такие технологии, как искусственный фотосинтез, который использует углекислый газ для выработки энергии.

Важной достопримечательностью выставки является футуристический город Wellness Smart City, установленный в центре музея. Огромная диорама длиной 24 метра и шириной 15 метров позволяет посетителям с большой реалистичностью представить, какой будет жизнь в будущем.

Репортаж и текст: Утияма Кэнъити, редакция Nippon.com. Фото: Куроива Масакадзу (96BOX), редакция Nippon.com