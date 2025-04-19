Павильон Португалии

Знакомство с павильонами Всемирной выставки Expo 2025 Osaka Kansai

Путеводительпо Японии

Диалог с морем через архитектуру, выставки и еду

Тема павильона – «Океан: синие диалоги». Здание спроектировал всемирно известный архитектор Кума Кэнго. Внутри и снаружи здания висит бесчисленное множество шнуров, символизирующих цвета и волны океана.

В центре внимания выставки – деятельность страны по сохранению морской среды и её отношения с Японией за последние 500 лет, включая торговлю с «южными варварами» (намбан). С помощью видео и звука имитируется погружение в океан.

В ресторане подают блюда португальской кухни, приготовленные из морепродуктов японского региона Кансай. Многофункциональное пространство будет использоваться для проведения различных мероприятий.

Зона обогащения жизни

Национальный день: 5 мая (понедельник, национальный праздник)

Репортаж и текст: Утияма Кэнъити, редакция Nippon.com. Фото: Куроива Масакадзу (96BOX), редакция Nippon.com