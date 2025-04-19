Знакомство с павильонами Всемирной выставки Expo 2025 Osaka Kansai
Павильон Португалии
Путеводительпо ЯпонииОбщество Культура Технологии
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Диалог с морем через архитектуру, выставки и еду
Тема павильона – «Океан: синие диалоги». Здание спроектировал всемирно известный архитектор Кума Кэнго. Внутри и снаружи здания висит бесчисленное множество шнуров, символизирующих цвета и волны океана.
В центре внимания выставки – деятельность страны по сохранению морской среды и её отношения с Японией за последние 500 лет, включая торговлю с «южными варварами» (намбан). С помощью видео и звука имитируется погружение в океан.
В ресторане подают блюда португальской кухни, приготовленные из морепродуктов японского региона Кансай. Многофункциональное пространство будет использоваться для проведения различных мероприятий.
- Зона обогащения жизни
- Национальный день: 5 мая (понедельник, национальный праздник)
Репортаж и текст: Утияма Кэнъити, редакция Nippon.com. Фото: Куроива Масакадзу (96BOX), редакция Nippon.com