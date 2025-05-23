Павильон Турции

Знакомство с павильонами Всемирной выставки Expo 2025 Osaka Kansai

Путеводительпо Японии

Полумесяц и звёзды отражают национальную гордость

Волнообразные узоры на внешних стенах отражают расположение страны на Средиземном и Чёрном морях. У входа находится световая вывеска с изображением полумесяца и звёзд национального флага. Внутри использовано дерево, покрытое бором, что указывает на богатые запасы этого элемента в стране.

Турция выбрала девиз «Золотой век цивилизации» для этого павильона, основываясь на том, что страна расположена на перекрёстке восточной и западной цивилизации. Здесь представлена богатая историческая перспектива страны, простирающаяся от эпохи поселения Гёбекли-Тепе, построенного более 10 000 лет назад, через Османскую империю, к современности, что позволяет заглянуть в будущее.

Зона соединения жизней

Национальный день: среда, 23 апреля

Репортаж и текст: Утияма Кэнъити, редакция Nippon.com. Фото: Куроива Масакадзу (96BOX), редакция Nippon.com