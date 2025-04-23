BLUE OCEAN DOME

Знакомство с павильонами Всемирной выставки Expo 2025 Osaka Kansai

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Узнайте о возрождении океана в трёх куполах павильона

Павильон посвящён теме «Возрождение моря». В целях реализации программы Osaka Blue Ocean Vision, направленной на сокращение отходов морского пластика до нуля к 2050 году, на мероприятии посетителям расскажут о важности устойчивого использования морских ресурсов и защиты экосистем.

Павильон состоит из трёх куполов. Купол А «Циркуляция» представляет собой пространство, где посетители могут увидеть произведения искусства, покрытые сверхводоотталкивающей краской, и по-новому взглянуть на сущность воды. Купол B «Океан» погружает вас в мир океана с помощью динамических изображений, создаваемых сферическими светодиодами. Купол C, «Мудрость», знакомит с проблемами, стоящими перед человечеством, и усилиями людей по их решению.

Репортаж и текст: Утияма Кэнъити, редакция Nippon.com. Фото: Куроива Масакадзу (96BOX), редакция Nippon.com