Павильон Непала

Знакомство с павильонами Всемирной выставки Expo 2025 Osaka Kansai

Путеводительпо Японии

(Дата открытия не определена) Размышления о Японии и её будущем по случаю 70-летия установления дипломатических отношений

В Непале находится самая высокая вершина мира – гора Эверест, и он является воротами в мир гималайского альпинизма. Здесь расположены также четыре интересных объекта Всемирного наследия: долины Катманду, Лумбини, место рождения Будды, национальный парк Сагарматха и национальный парк Читван.

Помимо демонстрации достопримечательностей великолепной природы страны, разнообразной этнической культуры, традиционных ремёсел и буддийского искусства, будут также представлены экспозиции, дающие представление об отношениях с Японией – в 2026 году будут отмечать 70-ю годовщину установления дипломатических отношений между двумя странами, а также об их возможностях в будущем. Планировалось также провести традиционное мероприятие исполнительского искусства, но возникли трудности.

Непал выбрал тип участия «А», в рамках которого страны-участницы строят объекты самостоятельно. В то время как внешняя часть здания почти завершена, внутренние работы приостановились, и дата открытия пока не определена. Какой мир откроется нам за таинственной золотой дверью?

Зона соединения жизней

Национальный день: суббота, 31 мая

Репортаж и текст: Утияма Кэнъити, редакция Nippon.com. Фото: Куроива Масакадзу (96BOX), редакция Nippon.com