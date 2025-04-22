Павильон группы компаний Panasonic «Страна Номо»

Знакомство с павильонами Всемирной выставки Expo 2025 Osaka Kansai

Путеводительпо Японии

Раскрыть потенциал, о котором никто не подозревал

Компания Panasonic, крупный производитель электроники, создала павильон, который стимулирует чувства детей с помощью переработанного железа, меди и стекла, полученных из использованной бытовой техники.

«Страна Номо» – загадочный край, воплощающий то, что скрыто в сердце каждого ребенка. Вы становитесь главным героем истории и исследуете мир со своей природой, где обитают различные существа. Экспозиция сделана на основе анализа накопленных Panasonic исследований в области «понимания людей», и будет использовать технологию, которая стимулирует пять чувств в пространстве, в том числе через свет, звук и ветер. Дав волю своему воображению, вы сможете раскрыть потенциал, о котором даже не подозревали.

Репортаж и текст: Утияма Кэнъити, редакция Nippon.com. Фото: Куроива Масакадзу (96BOX), редакция Nippon.com