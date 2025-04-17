Павильон Австралии

Знакомство с павильонами Всемирной выставки Expo 2025 Osaka Kansai

Путеводительпо Японии

Погрузитесь в эвкалиптовый лес всеми пятью чувствами

Архитектура павильона вдохновлена цветком эвкалипта – символом Австралии. Следуя принципам экологической устойчивости, при строительстве использовались переработанные строительные материалы с прошлых международных мероприятий.

Внутреннее пространство павильона окутано проекциями эвкалиптового леса, где воссозданы не только визуальные образы, но и характерные ароматы и звуки дикой природы, создающие эффект полного погружения в величественные австралийские ландшафты. Посетители смогут познакомиться с культурой аборигенов, живущих в гармонии с землей с древнейших времен, через аутентичные представления, а также насладиться разнообразными развлекательными шоу.

В ресторане павильона предлагаются блюда из знаменитой австралийской говядины и баранины, а также отборные австралийские вина.

Зона соединения жизней

Национальный день: 3 сентября (среда)

Репортаж и текст: Утияма Кэнъити, редакция Nippon.com. Фото: Куроива Масакадзу (96BOX), редакция Nippon.com