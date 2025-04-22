Павильон телекоммуникационной компании NTT

Знакомство с павильонами Всемирной выставки Expo 2025 Osaka Kansai

Путеводительпо Японии

Технология связи нового поколения, позволяющая делиться ощущениями на расстоянии

NTT, крупнейшая телекоммуникационная компания Японии, представит «Павильон путешествий во времени и пространстве». Нитевидный занавес, покрывающий здание, колышется не только от ветра, но и искусственно, когда искусственный интеллект (ИИ) анализирует улыбки посетителей. Таким образом, дизайн павильона таков, что волнение посетителей отражается в его внешнем виде.

Центральным элементом выставки является IOWN – информационно-коммуникационная инфраструктура следующего поколения, которую планируется внедрить к 2030 году. Эта передовая технология позволяет пользователям воспринимать не только изображения и звуки, но и само пространство удаленных мест и даже присутствие других людей.

Репортаж и текст: Утияма Кэнъити, редакция Nippon.com. Фото: Куроива Масакадзу (96BOX), редакция Nippon.com