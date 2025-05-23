Павильон Таиланда

Знакомство с павильонами Всемирной выставки Expo 2025 Osaka Kansai

Путеводительпо Японии

Умиротворяющее пространство со слонами у входа

Архитектура павильона напоминает традиционные постройки сала тай и перед ним установлены деревянные скульптуры слонов. Он разделён на три зоны, которые вместе представляют Таиланд как страну, славящуюся своей кухней, благополучием и общественным здравоохранением.

В первой зоне использовано с помощью театра и других искусств можно ознакомиться с традиционной природной мудростью здоровья. Во второй зоне размещены интерактивные дисплеи, предлагающие информацию о медицинской помощи, общественном здравоохранении и широком спектре предметов, связанных со здоровьем. Третья зона посвящена травяной терапии и ароматерапии, а также продуктам, полезным для здоровья.

Также предлагаются мероприятия, связанные с дегустацией тайской кухни и массажем, предоставляя посетителям возможность освежить разум и тело мудростью Страны улыбок.

Зона соединения жизней

Национальный день: суббота, 26 апреля

Репортаж и текст: Утияма Кэнъити, редакция Nippon.com. Фото: Куроива Масакадзу (96BOX), редакция Nippon.com