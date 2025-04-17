Знакомство с павильонами Всемирной выставки Expo 2025 Osaka Kansai
Павильон Сингапура
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Сферический объект, рассказывающий историю островного государства Символом павильона выступает величественная красная «Сфера Мечты» высотой около 17 метров. Вдохновленная японской традицией «эма» — деревянных табличек для написания желаний, эта впечатляющая конструкция покрыта приблизительно 17 000 переработанными алюминиевыми дисками.
Под объединяющим девизом «Мечты, связи, будущее» экспозиция павильона знакомит посетителей с историей островного государства Сингапур через художественные инсталляции с использованием традиционного искусства вырезания из бумаги и инновационных электронных музыкальных шкатулок. Для удобства гостей в павильоне также предусмотрены уютное кафе и торговые зоны с сувенирной продукцией.
- Зона спасения жизней
- Национальный день Сингапура: 24 августа (воскресенье)
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Репортаж и текст: Утияма Кэнъити, редакция Nippon.com. Фото: Куроива Масакадзу (96BOX), редакция Nippon.com