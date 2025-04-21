Павильон здравоохранения Осаки

Знакомство с павильонами Всемирной выставки Expo 2025 Osaka Kansai

Путеводительпо Японии

Информирование мира о потенциале будущего Осаки

В Осаке, где проходит выставка, представлены новейшие технологии в области здравоохранения и медицины под девизом «ВОЗРОЖДЕНИЕ». Циркулирующая вода, стукающая с крыши, которая спроектирована в форме птичьего гнезда, создано пространство, гармонично сочетающееся с окружающей средой.

Выставка состоит из семи зон, которые дают представление о возможностях будущего Осаки, включая «Маршрут возрождения», где вы можете встретиться с собой через 25 лет, и «Мост охотника на монстров», где можно погрузиться в мир популярной игры «Охотник на монстров» с помощью 360-градусного видео, звука и вибрации.

Репортаж и текст: Утияма Кэнъити, редакция Nippon.com. Фото: Куроива Масакадзу (96BOX), редакция Nippon.com